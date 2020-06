Unfallchirurgen bis zu 85 Stunden pro Woche im Einsatz

Im Sommer 2011 ging es auf der Unfallchirurgie des LKH Freistadt drunter und drüber: Zwei Oberärzte fehlten krankheitsbedingt, ein Turnusarzt quittierte unvorhergesehen seinen Dienst, dazu kamen bereits vereinbarte Urlaube. Die Folge des akuten Personalmangels: Gleich sechs Mediziner überschritten teilweise mehrfach die gesetzlich erlaubte Maximalarbeitszeit von 72 Stunden pro Woche. Ein Arzt war an sieben aufeinanderfolgenden Tagen sogar 85,5 Stunden im Einsatz.

Die Verletzung des Arbeitsrechts wäre folgenlos geblieben, hätte es nicht zufällig eine Kontrolle des Arbeitsinspektorats gegeben. Die Bezirkshauptmannschaft verdonnerte den verantwortlichen Primararzt zunächst zu einer Geldstrafe, der Unabhängige Verwaltungssenat aber sah in zweiter Instanz kein Vergehen, sondern eine „Pflichtenkollision“. Der Abteilungsleiter habe sowohl die medizinische Versorgung sicherstellen als auch das Arbeitsrecht einhalten müssen. Der Verwaltungsgerichtshof schließlich hob den angefochtenen Bescheid wegen Rechtswidrigkeit des Inhaltes auf. Die zuständige Behörde muss nun erneut eine Entscheidung treffen – auch in einem weiteren Fall von Arbeitszeitüberschreitung, diesmal an der internen Abteilung des LKH Freistadt.