Ärzte-Pakt: "Es gibt keinen Plan B"

Es ist keine Kritik am Paket an sich und wir wollen damit auch keinem das Misstrauen aussprechen", sagt SPÖ-Gesundheitssprecherin Julia Röper-Kelmayer. In der Kurien-Sitzung hatte die Linzer AKH-Oberärztin den Antrag auf eine Urabstimmung gestellt, welche dann wider Erwarten einstimmig beschlossen wurde. Voraussichtlich schon binnen der nächsten Wochen werden nun alle 3200 Spitalsmediziner Oberösterreichs befragt, ob sie den am Sonntag zwischen Land und Ärztekammer ausverhandelten Gehaltsdeal mittragen oder nicht.

Doch was passiert, wenn sich die Spitalsmediziner gegen das anvisierte Gehaltssystem entscheiden? An das will Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser nicht denken. "Ich bin ein Mensch, der schrittweise vorgeht. Einen Plan B gibt es für uns noch nicht." Über den von ihm und dem Land ausverhandelten Gehaltspakt entbrannte eine Welle des Protests. Viele Mediziner sind verunsichert, weil sie nicht ausreichend über Details informiert wurden. Vor allem im Linzer AKH und am Klinikum Wels-Grieskirchen machten Primarii ihrem Unmut Luft.