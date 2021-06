Arbeit an der Zukunft, Schau an der Kunstuni

Was meinen wir mit dem Begriff „Arbeit“, welche Rolle spielt sie in unserer Gesellschaft, wie können wir Arbeit jetzt und in Zukunft mitgestalten? Um diese brennenden und zeitgemäßen Fragen aufzuarbeiten, haben sich die Arbeiterkammer OÖ und das Team des Ars Electronica Centers zusammengetan. Diese Woche wurde die Ausstellung Die Arbeit in und an der Zukunft im AEC eröffnet.

Die Bereiche der Schau führen quer durchs ganze Haus, Zahlen und Fakten werden auf übersichtlichen Infotafeln dargestellt, dazwischen gibt es etliche Stationen zum Schauen, Staunen und Probieren. Witzig ist zum Beispiel jene Maschine, die automatisch Luftpolsterfolien zerplatzt und damit die Frage aufwirft: Welche Lebensbereiche wollen wir Robotern überlassen? Selbst diese kleinen, genussvollen Zeitvertreibe zwischendurch?

