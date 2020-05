Adoption: Blindes Paar muss zurück an den Start

Der Ansicht des OGH widerspricht Reinhold Rampler, stellvertretende Leiter der Abteilung Kinder und Jugendhilfe des Landes OÖ. „Die BH kann bei Adoptionsagenden per Gesetz keinen Bescheid ausstellen, da sie in dieser Angelegenheit privatwirtschaftlich und nicht hoheitlich agiert. Da hätten wir eine Dienstpflichtverletzung.“ Somit steht das OGH-Urteil im Widerspruch zur Rechtsauffassung des Landes. Laut Rampler will man mit dem Justizministerium klären, wie man weiter agieren soll.

Für Januschek ist das alles ein Affront. „Jetzt wird auch noch ein Rechtskonflikt auf unserem Rücken ausgetragen. Wie kommen wir dazu, dass wir das nun auf unsere Kosten ausjudizieren lassen müssen.“ Er führt die Ablehnung der BH vor allem auf die Blindheit zurück. „Es heißt, man hätte Probleme einen Zeckenbiss oder einen Sonnenbrand zu erkennen oder bei einem Sturz Erste Hilfe zu leisten. Aber man ertastet die Wunden, setzt sich ins Taxi und fährt ins Spital. Es gibt hunderte blinde Paare die ein Kind großziehen.“ Laut Rampler wurde Blindheit nicht als Kriterium herangezogen. Es sei eine Gesamtbeurteilung der möglichen Risiken.