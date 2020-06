Adelsmayr: "Will mein Leben neu planen"

Seine Ehefrau ist im Jänner an Krebs gestorben. Sein Erspartes, investiert in eine Wohnung in Dubai, ließ er zurück. Die Karriere als Spitzenanästhesist liegt auf Eis. Und zu all dem kommt noch der scheinbar endlose Mordprozess.



Für Eugen Adelsmayr (52) ist es an der Zeit, zu sagen: „Ich will mein Leben neu planen.“ Seit Juli 2011 sind der Bad Ischler und ein in­discher Kollege in Dubai wegen Mordes an einem Patienten angeklagt. Am Mittwoch fand die zwölfte Prozess­runde statt. Es war die dritte, an der Adelsmayr nicht teilnahm. Er blieb nach dem Tod seiner Frau in Bad Ischl, lässt sich von seiner Anwältin vertreten.