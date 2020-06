Absiedlungen sind eine Geldfrage

In Goldwörth sind laut Bürgermeister Johann Müllner ( ÖVP) 25 Familien bereit, ihre Häuser zu verlassen. Auch für Frau M. ist ein Leben in ständiger Angst vor dem nächsten Hochwasser nicht mehr vorstellbar, spätestens seitdem der Verbund zugab, das Eferdinger Becken „kontrolliert geflutet“ zu haben. „Wir können ja nicht alle paar Jahre bei Null anfangen.“

Von den Behörden ist Frau M. enttäuscht: „In Österreich muss alles geprüft und genehmigt werden. Das war auch bei unserem Haus so. Aber man hätte uns wenigstens sagen können, dass wir uns an einem Ort ansiedeln, der ganz offiziell ein Überschwemmungsgebiet ist. Es macht einen Unterschied, ob ich das Wasser alle paar Jahre im Keller habe oder ob das Erdgeschoß einen Meter überflutet ist.“ Natürlich hätte sie gewusst, dass die Donau für Hagenau gefährlich werden kann – aber nicht in diesem Ausmaß, „denn dann hätten wir auch keine Baugenehmigung bekommen dürfen,“ sagt M.

Wer Verantwortung trägt, ist nicht wirklich klar: Bürgermeister Müllner verwies zuletzt auf einen Hochwasser-Passus, den Bauwerber unterschreiben hätten müssen. Landesrat Anschober wiederum nahm die Regionalpolitiker in die Pflicht: Schon seit der Errichtung der Donaukraftwerke sei bekannt gewesen, dass es Überströmstrecken gibt.

Frau M. werden diese Aussagen nicht weiterhelfen. Sie wünscht sich einen Neubeginn und rasche Entscheidungen seitens der Politik. Vom Katastrophenfonds hat die Familie bereits Post bekommen: 5000 Euro wurden überwiesen. Ein Betrag, der nicht einmal für eine neue Küche reicht.