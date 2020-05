Nischenläden in Linz boomen

Hohe Mietpreise in der Landstraße lassen viele junge Gründer auf die Straßen und Gassen abseits der ausgetretenen Pfade und Muster ausweichen. Mittlerweile gibt es dort viele Restaurants, Shops und Bars, die trendbewusste Linzer und Städtereisende mit ihrer Einzigartigkeit, Kreativität oder einem Konzept abseits des Mainstreams ansprechen.

Eines davon ist "Kleider Machen Leute" in der Herrenstraße 14. Das erfrischende Konzept von Besitzerin Anita Katzengruber liegt in der Auswahl sympathischer Labels, die auf ihre eigene Art und Weise Slow-Fahsion-Statements setzten, ohne kurzlebigen Modetrends zu folgen. Vor allem Modeliebhaber, die auf nachhaltig produzierte Labels setzen, ist der Shop eine Fundgrube. Ebenfalls viel Stoff gibt’s bei "S‘Irene" am Hofberg 10 in der Linzer Altstadt. Aus verschiedenen Materialen entstehen in der kleinen Werkstatt von Geschäftsführerin Irene Lindmeier bunte Eigenkreationen. Kleine Kuschelmonster, Handytaschen, Kirschkernkissen und mehr - wer nach einem besonderen Geschenk sucht, wird hier fündig.

Skandinavisch geht es einige Türen weiter bei "Nord" in der Altstadt 9 zu. Inhaberin Silvia Gschwandtner führt ausschließlich namhafte Marken aus dem hohen Norden. Zu finden gibt es dort ausgefallene Lampen über praktikables Mobiliar bis zu formvollendeten Vasen.

In Wohlfühlatmosphäre taucht man auf der Entdeckungstour im Laden "Kinderkram" in der Volksgartenstraße 28. Naturbelassenes Holzspielzeug, ökofaire Textilien bis zu handgemachten Unikaten aus Linz entzücken Groß und Klein. Ein kulinarisches Nischen-Mekka ist der "Wirt am Graben". Das Küchenteam hat sich auf regionale Speisen spezialisiert, zum Beispiel Leinölerdäpfel aus dem Mühlviertel.

Selbst auf Entdeckungsreise begeben kann man sich mit dem Linz Labyrinth Urban Guide (www.linzlabyrinth.at). Dort findet man die Nischenläden in Form eines Wegweisers kompakt zusammengefasst.