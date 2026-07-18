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Oberösterreich

Abfallanlage in Steyr in Flammen: Großeinsatz für Feuerwehren

Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Die Ursache ist indes noch unklar.
18.07.2026, 16:52

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein Großbrand in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens in Steyr fordert seit Samstagmittag die Einsatzkräfte: Mindestens 80 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen waren an den Löscharbeiten beteiligt. 

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Als sie eintrafen, stand die Halle in Vollbrand. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Es wurde ein Statiker angefordert, um zu untersuchen, ob der Bau einsturzgefährdet ist, so die Feuerwehr Steyr. 

Ursache unklar

Bei Brandausbruch hielten sich keine Personen in der Halle auf. Zwischenzeitlich waren die Bewohner der Umgebung aufgefordert worden, die Fenster geschlossen zu halten, am Nachmittag wurde diese Warnung aufgehoben. Die Ursache des Feuers war unklar.

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