Gerissene Oberleitung: Westbahnstrecke weiter im Notmodus

Die Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin bleibt am Wochenende nur sehr eingeschränkt befahrbar. Das Notfahrprogramm sei zumindest bis einschließlich Sonntag aufrecht, teilten die ÖBB am Samstag mit.

Der Grund: Donnerstagabend war eine Oberleitung gerissen. Das Kabel ging zu Boden und verschmorte dort weitere Kabel, die zu einem Stellwerk gehören. Die Oberleitung ist mittlerweile repariert, die Arbeiten am stark beschädigten Stellwerk laufen aber noch, so die ÖBB .

Die ÖBB haben ein sogenanntes Notfahrprogramm eingerichtet: Die Railjet Express Züge (RJX), ICE Züge von/nach Deutschland sowie Nachtzüge fahren planmäßig, Intercity-Verbindungen (IC) enden in St. Valentin bzw. Linz Hauptbahnhof. Die Zugbindung von Tickets, die bis 17. Juli gekauft wurden, wurde aufgehoben. Sie sind nun bis inklusive 21. Juli gültig.

Nahverkehr wird mit Bussen aufrechterhalten

Die Westbahn fährt nur einmal pro Stunde und hält außerplanmäßig in St. Valentin, sodass ÖBB-Passagiere auf die Westbahn umsteigen können. Tickets der beiden Bahnunternehmen werden auf dieser Strecke wechselseitig anerkannt.

Der Güterverkehr muss warten oder wird großräumig umgeleitet. Für die Nahverkehrszüge fahren bereits seit Donnerstagabend Busse im Schienenersatzverkehr.