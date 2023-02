A1: Stark betrunkener Lenker verursachte zwei Unfälle

Ein stark betrunkener Lkw-Fahrer hat Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) bei Innerschwand am Mondesse (Bezirk Vöcklabruck) in fünf Minuten zwei Unfälle verursacht. Beim ersten musste ein Autolenker (45) im Baustellenbereich dem schlingernden Laster ausweichen. Dabei kollidierte er mit der einer Betonmittelleitschiene. Kurze Zeit später kam der 37-Jährige dann mit seinem Tankwagen von der Autobahn ab, er will laut Polizei von einem Auto geschnitten worden sein.

Der Lkw blieb auf dem Grünstreifen stehen, wurde jedoch so beschädigt, dass eine größere Menge Diesel auslief. Die Autobahn in Fahrtrichtung Wien blieb dort für mehrere Stunden gesperrt, bis der Tankwagen abtransportiert und das kontaminierte Erdreich abgetragen war. Der Fahrer hatte 2,42 Promille.