85-Jähriger prallte in Birkfeld mit Pkw in Haus

Ein 85-Jähriger Autofahrer hat Samstagfrüh die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in Birkfeld (Bezirk Weiz) in der Steiermark gegen ein Wohnhaus geprallt. Der Pkw-Lenker und der 56-jährige Hausbesitzer erlitten Schnittverletzungen aufgrund der herumfliegenden Glasscherben. Der Pensionist wurde ins LKH Weiz gebracht, teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit.

Der betagte Autofahrer aus dem Bezirk Weiz war im Ortsgebiet von Birkfeld auf der Gemeindestraße unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Es durchstieß daraufhin ein Gartentor, rollte über eine steile Hauszufahrt und prallte letztlich gegen die Fassade und Terrassentür eines Wohnhauses.

Während der Pensionist ins LKH Graz gebracht werden musste, benötigte der Hausbesitzer, der sich hinter der Terrassentür aufgehalten hatte, wegen seiner Verletzungen keine ärztliche Hilfe. Am Haus entstand laut Polizei erheblicher Sachschafen, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Birkfeld bargen den Pkw.