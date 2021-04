Mann in Graz drohte Ex-Freundin mit dem Umbringen

Ein 49-jähriger Mann hat in Graz seine 24-jährige Ex-Freundin und ihren neuen Lebensgefährten mit einem Messer mit dem Umbringen bedroht. In die Wohnung der beiden im Grazer Bezirk Gries drang er mit einer Axt ein. Am Freitagabend erkannten Polizisten den beschuldigten Mann in einem Linienbus.

Er wurde von den Einsatzkräften unter Mithilfe des Einsatzkommando Cobra festgenommen, teilte die Polizei am Samstag mit.

Bereits am Donnerstagabend ist der 49-jährige ungarische Staatsbürger mit einer Axt über ein Fenster in die im Erdgeschoß liegenden Wohnung des 49-jährigen Türken und seiner 24-jährigen Lebensgefährtin eingedrungen, hatte das Inventar beschädigt und dem Paar mit dem Umbringen gedroht. Das Pärchen erstattete noch am selben Abend Anzeige, der Beschuldigte war flüchtig.

Eifersucht

In den folgenden Stunden kam es noch zu zwei weiteren gefährlichen Drohungen, wobei der ungarische Ex-Freund die beiden mehrmals mit vorgehaltenem Messer mit dem Umbringen bedrohte.

Am Freitagabend erkannten Polizisten den Flüchtigen - der sich trotz bestehenden Aufenthaltsverbotes in Graz aufhielt - schließlich in einem Linienbus. Er wurde von Einsatzkräften des Stadtpolizeikommandos Graz und dem Einsatzkommando Cobra festgenommen. Die angeführten Tatwaffen - eine Axt und ein Küchenmesser - trug er noch bei sich.

Der Mann zeigte sich teilweise geständig, als Tatmotiv gab er Eifersucht an. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt und in eine Justizanstalt eingeliefert.