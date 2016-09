80-Jährige wollte Holunder pflücken und ertrank in Jauchegrube

Eine 80-jährige Frau ist Samstagmittag beim Holunderpflücken in Frankenburg am Hausruck (Bezirk Vöcklabruck) in eine Jauchgrube gestürzt und ertrunken. Die Familienangehörigen der Pensionistin suchten die Frau vergeblich und verständigten am Abend die Einsatzkräfte. Als die Frau in der Jauchegrube gefunden wurde, kam bereits jede Hilfe zu spät, berichtete die Polizei OÖ.

Die 80-Jährige hatte einen Zettel in ihrer Wohnküche hinterlassen, dass sie Holunderreben pflücken wolle. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad nach Leitrachstätten. Bei der Suchaktion der Familie entdeckte ihr Sohn das Fahrrad neben einer Kapelle und rief die Polizei. Der Bauernhof, auf dem sie Holunderbeeren pflücken wollte, wird bereits seit zehn Jahren nicht mehr bewirtschaftet. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.