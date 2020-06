78-Jährige bleibt „zugemauert“

R. ist hingegen erleichtert. „Es ist bestätigt, dass ich nichts Unrechtes getan habe. Die gegnerischen Anträge wurden regelrecht abgeschmettert." Weißenböcks rechtliches Vorgehen gegen ihren Nachbarn war nicht nur in dieser Sache erfolglos.

So hat zum Beispiel das Bezirksgericht Bad Leonfelden eine Besitzstörungsklage gegen die Firma Wimberger (sie baute die Garage) abgewiesen. Auch eine Anzeige gegen R. wegen Sachbeschädigung wurde von der Staatsanwaltschaft Linz eingestellt. „Danach hat ein dreiköpfiger Richtersenat Weißenböcks Fortführungsantrag abgewiesen", berichtet der Beamte.

Gerichtlich noch nicht entschieden ist der Vorwurf der Witwe an ihren Nachbarn, dass Wasser ins Haus eindringe – dort, wo die Garage errichtet wurde. „Es hat sich auch Schimmel gebildet, nicht zu wenig", sagt Dobler, der in Sachen „Recht auf Licht und Luft" überlegt, zum Obersten Gerichtshof zu gehen. „Frau Weißenböcks Gesundheit ist wegen der Feuchtigkeit und dem Schimmelbefall angegriffen. Wir werden nicht aufgeben." R. dazu: „Ich vertraue in unseren Rechtsstaat."