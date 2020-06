700 Polizisten sicherten zweite Demo von Pegida

Ohne Zwischenfälle verlief am Samstag die zweite Kundgebung von Pegida in Linz. Knapp 100 Sympathisanten – noch weniger als bei der ersten Demo am 8. Februar – versammelten sich gegen 15 Uhr am Vorplatz des Landesdienstleistungszentrums beim Linzer Hauptbahnhof.

Zur Protestkundgebung des Bündnisses " Linz gegen rechts" fanden sich laut Veranstalter bereits eine Stunde vorher 2700 Personen am Hauptplatz ein. Der Zug endete am Hessenplatz. Etwa 1200 Antifaschisten gingen aber nach dem offiziellen Ende weiter zum Bahnhof.