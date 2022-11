68-Jähriger wurde bei Forstunfall tödlich verletzt

In Oberösterreich ist es am Montag zu einem tödlichen Forstunfall gekommen. Ein 68-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck führte am Nachmittag Schlägerungsarbeiten in seinem Wald in der Gemeinde Timelkam durch. Dabei spaltete sich beim Fällen des Baumes der Stamm und ein rund zwei Meter langer Teil des Stammes dürfte den Mann getroffen gaben, wie die Polizei Dienstagfrüh meldete.

Die Ehefrau des 68-Jährigen fand diesen und verständigte unverzüglich die Rettung. Der eintreffende Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.