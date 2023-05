65-Jähriger bei Küchenbrand in Oberösterreich gestorben

Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) ist in der Nacht auf Freitag ein 65-Jähriger ums Leben gekommen. Zehn Bewohner, vier Feuerwehrleute und zwei Polizisten wurden wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Das Feuer dürfte in der Küche ausgebrochen sein, die Brandursache stand vorerst noch nicht fest, so die Polizei.