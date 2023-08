64-Jähriger nach Brandstiftung in Oberösterreich festgenommen

Ein 64-jähriger Oberösterreicher hat am Sonntag um 7.35 Uhr an der Außenfassade eines Gebäudes in Sierning (Bezirk Steyr-Land) mithilfe von Benzin ein Feuer gelegt. Eine Person war in dem Gebäude.

Der Brand erlosch von selbst, an der Fassade entstand ein Schaden in vorerst unbekannter Höhe.

