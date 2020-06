60 Kriegsflüchtlinge in Ex-Klinik

Die für die Unterbringung von Flüchtlingen verantwortliche Soziallandesrätin Gertraud Jahn ( SPÖ) ist Sorgen gewöhnt. Seit der Ausbreitung des IS-Terrors in Syrien und im Irak hat die Zahl der Asylwerber, die in Oberösterreich untergebracht werden müssen, sprunghaft zugenommen. Im Vergleich etwa zum August befinden sich nun 855 Menschen mehr in der Betreuung des Landes. Insgesamt halten sich 4306 Flüchtlinge in OÖ auf, für die Quartiere organisiert wurden. Und dennoch erfüllt das Land aktuell nur 86,74 Prozent der mit dem Bund vereinbarten Betreuungsquote. Bis Ende Jänner sollten aber 100 Prozent erreicht sein. Die Zeit drängt – vor allem, weil zur Erschließung von Langzeit-Quartieren rund ein bis drei Monate Vorlaufzeit nötig sind.