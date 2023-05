55-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Oberösterreich

Ein 55-jähriger Oberösterreicher ist Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Hohenzell (Bezirk Ried) getötet worden. Er kam mit seinem Klein-Lkw auf der Rieder Straße (B 141) auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das entgegenkommende Sattelkraftfahrzeug eines 45-jährigen Polen. Der Klein-Lkw wurde rechts von der Straße geschleudert und blieb in der angrenzenden Böschung liegen. Der Sattelzug kam in einem Grünstreifen zu stehen, berichtete die oö. Polizei.