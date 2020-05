5000 Bürger stimmen über Fusion ab

Für einigen Wirbel hatte diese Woche eine von nahezu allen Gemeindebediensteten in Berg unterzeichnete Postwurfsendung gesorgt, die ein ehemaliger Amtsleiter initiiert haben soll. Versandt wurde eine vierseitige Broschüre, in der man – offenbar in hohem Maße populistisch und mit Halbwahrheiten agierend – vor einer Zusammenlegung warnte. Unter anderem sollen beispielsweise die Mitarbeiter des Gemeinde- und Parteiübergreifenden Fusionsausschusses als Lügner dargestellt worden sein.

Eine Strategie, die für die Gegner nun möglicherweise zum Bumerang werden könnte. "Ich glaube, dass uns die Querschüsse eher genützt als geschadet haben", betont Ortschef Pernsteiner. Fast alle Bürger seien empört, dass mit derart unfairen Mitteln im letzten Moment versucht werde, eine Fusion zu verhindern. "Es ist ärgerlich, wenn seriöse Arbeit auf diese Art und Weise einfach in den Schmutz gezogen wird."

Die Zukunftspläne sind bereits festgelegt. Sollte die Abstimmung am Sonntag mehrheitlich für die Zusammenführung ausgehen, wird die Bezirkshauptstadt ab Juni 2015 den Doppelnamen Rohrbach-Berg tragen. Ein Staatskommissär übernimmt dann vorübergehend mit den Gemeindevorständen die Amtsgeschäfte. Ein gemeinsamer Gemeinderat sowie der Bürgermeister werden bei den Landtags- und Gemeinderatswahlen im September 2015 gewählt.