50 bis 100 Gemeinden einsparen

Haimbuchner glaubt, dass die betroffene Bevölkerung Zusammenlegungen bei entsprechender Vorbereitung mittragen würde. "Es ist eine Mär, dass die Bevölkerung automatisch dagegen ist." Er verweist auf Weyer, wo die Bevölkerung die für die Zusammenlegung von Weyer-Stadt und Weyer-Land gestimmt habe. Außerdem zitiert er den ÖVP-Bürgermeister von Pregarten, Anton Scheuwimmer, für den "Kooperationen die Feigheit vor der Fusion von Gemeinden sind".



Studien sollten erstellt werden und darstellen, wie sich die Einsparungen auf die Finanzen und die Serviceleistungen der Gemeinde auswirken würde. Die Ergebnisse sollten in Versammlungen diskutiert werden und schließlich und endlich in einer Bürgerbefragung münden. Es sollte, so Haimbuchner, keine Zusammenlegungen ohne Zustimmung der Bürger geben.



Landeshauptmann Josef Pühringer hingegen meint, dass Verwaltungsgemeinschaften echte Einsparungen bringen. "Wir werden bis Herbst ein Anreizsystem vorlegen. Wenn sich Gemeinden darüber hinaus freiwillig zusammenschließen, finde ich das völlig in Ordnung." Zwangszusammenlegungen lehne er aber ab.



Haimbuchner begibt sich nun die politische Sommerpause, besser gesagt in das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Linz. Es werden ihm zwei Linsen eingesetzt. "Es ist schlecht, wenn ein Politiker kurzsichtig ist."