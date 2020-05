49-Jähriger soll Haus der Lebensgefährtin in die Luft gejagt haben

Fraham

Hofer

Ein Feuer – ausgelöst durch eine gewaltigeExplosion – zerstörte in der Nacht auf Donnerstag ein Einfamilienhaus in, BezirkEferding. „Der Knall war ohrenbetäubend. Man konnte ihn noch in zwei Kilometern Entfernung hören“, berichtetThomas Mörtenbäck, Einsatzleiter derFeuerwehr. „Ich bin im Bett hochgeschreckt, habe mich sofort angezogen und bin ins Freie gelaufen“, schildert NachbarinDoris. Und Augenzeugin Sabrina Bauerecker sagt: „Auf der Straße sind überall Glasscherben und Dachziegel gelegen. Ich bin mir vorgekommen wie im Krieg.“

Mehrere Häuser in der Siedlung wurden durch die heftige Detonation beschädigt, vor allem Fensterscheiben gingen zu Bruch. Max Eder, ein 72-jähriger Pensionist, traf als einer der ersten Anrainer am Unglücksort ein: „Gott sei Dank hat es keine Toten gegeben hat.“