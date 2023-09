46-Jähriger attackierte in Oberösterreich Ehefrau mit einem Messer

Ein 46-Jähriger hat Samstagabend im Bezirk Braunau seine um ein Jahr ältere Ehefrau mit einem Küchenmesser attackiert und verletzt. Der Frau erlitt eine stark blutende Wunde. Es gelang ihr noch selbst Hilfe zu rufen. Sie wurde ins Spital gebracht, konnte dieses aber am selben Abend wieder verlassen. Der sturzbetrunkene Mann versuchte in der Zwischenzeit, das Blut wegzuwischen, reinigte das Messer und wechselte seine Kleidung, berichtete die Polizei am Montag.

Als die Exekutive bei der Wohnung des slowakischen Paares eintraf, öffnete der 46-Jährige. Er wurde festgenommen. Ein Alkotest ergab 2,76 Promille. Der Mann wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert. Er behauptet, er hätte die Tat, der ein Streit vorausgegangen war, nicht vorsätzlich begangen.

