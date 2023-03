45-Jähriger bedrohte Bäckerei-Mitarbeiter in OÖ mit Machete

Ein 45-Jähriger hat Montagabend in einer Bäckerei in Laakirchen (Bezirk Gmunden) einen 34-Jährigen mit einer Machete bedroht. Während er mit der 45 Zentimeter langen Waffe vor dem Mitarbeiter hin und her fuchtelte, solle er laut Polizei "Ich schneide deinen Kopf" gerufen haben. Als der Bedrohte die Polizei rief, flüchtete der 45-Jährige. Wenig später wurde er im Stadtgebiet von Laakirchen festgenommen.