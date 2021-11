4.400 Neuinfektionen alleine in OÖ, Stelzer gegen weitere Maßnahmen

4.423 Neuinfektionen meldete allein Oberösterreich am Mittwochvormittag – wieder ein neuer Rekord. Die Lage im Problembundesland spitzt sich damit weiter zu.

Impflotterie, abgesagte Veranstaltungen bis 6. Dezember, eine ausgeweitete Maskenpflicht – Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) kündigte Anfang November verschärfte Maßnahmen an, die mittlerweile auch schon in Kraft sind. So wirklich zu wirken scheinen diese bis dato aber nicht. Denn bezogen auf die Neuinfektionen jagt ein Rekord den nächsten.