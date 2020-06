43 Länder auf der Kinoleinwand

96 Premieren, darunter zahlreiche Uraufführungen und etwa 100 Filmschaffende, die persönlich anwesend sein werden, erwarten das Publikum. Am Eröffnungstag soll auch die britische Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Andrea Arnold ihr neuestes Werk – die Verfilmung des Emily-Brontë-Romans „Wuthering Heights" – in Linz präsentieren und Fragen der Cineasten beantworten. „Wir sind noch am verhandeln", bestätigt Dollhofer.

In England wird die bildgewaltige und wenig dialoglastige Neuinterpretation der Romanvorlage als „Punk-Brontë" bezeichnet.

Weitere Eröffnungswerke sind die israelisch-deutsch-österreichische Doku „Six Million And One", der deutsch-schweizerische Endzeit-Thriller „Hell" und der nach einer wahren Begebenheit kreierte Animationsfilm „Crulic – The Path to Beyond". Letzterer stammt von der rumänischen Regisseurin Anca Damian, der heuer auch das Tribute gewidmet ist.

Unter den regionalen Langfilmen der Sektion „Local Artists" findet sich etwa die Uraufführung „Der Heimwehträger" des Schriftstellers Erich Hackl und seiner Tochter, der Filmerin Libertad Hackl. Spannung verspricht auch die Kurt-Langbein-Doku „Grenzfälle – erzählt von Robert Menasse".