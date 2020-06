42-Jährigen im Streit erstochen

Ein Familienstreit, hieß es in der ersten Meldung an die Polizei. Von einem Verbrechen war da noch nicht die Rede. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, weil der Streit der beiden Männer im ganzen Haus zu hören war.

„Sie haben lange laut geschrien, dann hat es einen argen Rumpler gegeben und dann ist es plötzlich still geworden“, erzählt Marina Matenovic. Die 34-Jährige wohnt genau unter jener 35-Quadratmeter-Wohnung in einem Wohnblock in der Welser Schulstraße, in der es am Samstag gegen 20 Uhr zu einer tödlichen Messerstecherei kam. Die zwei Kontrahenten waren die beiden Mieter der Wohnung, ein 27-jähriger Syrer und ein 42-jähriger Iraker. Der Jüngere soll im Zuge der Auseinandersetzung den Älteren erstochen haben.