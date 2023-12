39-Jähriger in Steyr drohte im Rausch mit Schreckschusswaffe

Mit einer Schreckschusswaffe soll am Samstagnachmittag ein 39-Jähriger andere Personen in einem Mehrparteienhaus bedroht haben. Der amtsbekannte Mann war zu der Zeit schwer betrunken, die Spezialeinheit Cobra wurde angefordert. Sie nahm den Verdächtigen widerstandslos fest, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

