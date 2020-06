34-Jähriger schlief seelenruhig, obwohl es in Wohnung brannte

Feuerwehrleute haben Samstagfrüh in Braunau einen Mann aus dessen völlig verrauchter Wohnung im ersten Stock gerettet. Der 34-Jährige hatte noch seelenruhig geschlafen und gar nicht bemerkt, dass in seiner Küche auf dem Herd vergessene Speisen verkohlt waren. Es war echtes Glück für den Innviertler, dass Nachbarn den starken Rauch im Stiegenhaus so früh bemerkten und sofort Alarm schlugen.

Wenige Minuten später rückten die Einsatzkräfte an.

Drehleiter „Zunächst war aber gar nicht so leicht zu erkennen, aus welcher Wohnung der Rauch tatsächlich kam“, berichtet Klaus Litzlbauer, Kommandant der Feuerwehr Braunau. Deshalb begann eine hektische Suche, bei der jede Sekunde zählte. Litzlbauer: „Wir sind mit der Drehleiter in Windeseile alle Fenster von außen abgefahren und haben schließlich den Brandort gefunden.“

Danach brachen die Helfer die Tür zur betroffenen Wohnung auf und als die Feuerwehrleute mit Atemschutz die Räumlichkeiten betraten, fanden sie den Mieter noch schlafend in seinem Bett vor. „Der Mann hat gar nicht bemerkt, dass aus seiner Küche dichter Rauch drang“, sagt Litzlbauer.