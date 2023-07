32-Jähriger soll Verkäuferin in OÖ bedroht haben

Ein 32-jähriger marokkanischer Staatsbürger, der als Asylwerber in Österreich aufhältig ist, wird verdächtigt, am Dienstag-Abend in St. Georgen im Attergau eine Verkäuferin eines Geschäftes gefährlich bedroht zu haben.

Dabei habe er laut Polizei mit einer Geste angedeutet, ihr den Hals abschneiden zu wollen.