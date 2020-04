30 Jahre Kuddelmuddel – mit einer Party fürs Wohnzimmer

Das Beste aus den aktuellen Umständen machen, lautet wohl die Devise des Kuddelmuddel-Teams. Eigentlich wäre ja zum 30-jährigen Bestehen des Linzer Kinderkultur-Zentrums ein großes Geburtstagsfest im Haus geplant gewesen. Diese Sause wird nun kurzerhand in die Wohnzimmer kulturinteressierter Kinder und ihrer Eltern verlegt. Am Wochenende des 25. und 26. April gibt es also im Internet allerhand zu sehen: „Viele Künstler und Gruppen stellen uns Stücke zur Verfügung, die wir zeigen werden. Es gibt eine Buchpräsentation, Lesungen. Am Sonntag, 26. 4., findet sogar live eine Familiendisco mit DJ Ludwig und Gernot statt – zum Feiern und Mittanzen“, erklärt der Leiter des Kuddelmuddel, Manfred Forster.

Kulturfreunde jeden Alters sind also auf jeden Fall online beim Fest mit dabei und feiern „30 Jahre Kuddelmuddel“ – Happy Birthday!

www.kuddelmuddel.at