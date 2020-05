30.000 Stück „schwarzes Gold“ lagern in Linzer Plattenladen

Lange Zeit waren die Schallplatten, die sich auf den legendären Technics-1210-Plattenspielern drehten, fixer Bestandteil in der Hip-Hop-Kultur und in den unterschiedlichsten Richtungen elektronischer Tanzmusik.

Doch in vielen Discos und Clubs machten in den vergangenen Jahren die „Wheels of Steel“ den CD-Playern und Laptops Platz. Einer, der nach wie vor zum Vinyl steht, ist der Linzer Techno-Veteran Eric Fischer. Der DJ und Gründer des Danube Raves nennt 12.000 Platten sein Eigen und möchte sie nicht missen, wenn er den Tanzwütigen einheizt. „Ich lege wegen der Haptik, des unverwechselbaren Klangs und des persönlichen Bezugs aus 30 Jahre als DJ mit Vinyl auf.“ Die Entwicklung, dass viele Kollegen auf silberne Scheiben umsteigen, sei eben der Lauf der Dinge. Nachsatz: „Wenn einer mit Platten dasselbe Programm wie einer mit CDs spielt und bei beiden das Stimmungsbarometer hoch ist, dann wird ersterer immer mehr Hang zum Stil haben.“

Anders sieht es bei Insulin Junky aus. Der Ennser, der sich seine Sporen in der Linzer Großdisco Empire verdient hat und die Massen der riesigen Tanztempel begeistert, setzt auf die CD. Wiewohl er mit Vinyl „impulsive Erinnerungen an eine vergangene Zeit verbindet, als Musik noch ihre Wertigkeit hatte“. Dass er trotzdem auf die kleinere Scheibe setzt, hat pragmatische Gründe. „In den meisten Clubs sind keine funktionierenden Laufwerke mehr zu finden. Außerdem erscheinen immer weniger aktuelle Tracks auf Schallplatten.“ Ein Vorteil sei auch, dass eine CD-Tasche um vieles leichter als eine Plattenkiste sei. Ganz auf Digital umzusteigen, und die Stücke vom Computer zu spielen, werde er nie. „Der Funke springt da nicht so gut rüber.“