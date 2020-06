24 Monate Haft für Alkolenker nach tödlichem Unfall

Beim Lokalaugenschein in Feldkirchen hatte Verena T. erzählt, wie sie den tödlichen Unfall am 13. Juni 2010 erlebt hatte: „Ich hab’ bemerkt, dass sich etwas schnell an mir vorbeibewegt und den Anprall gehört. Der Julian war plötzlich weg – ich hab’ ihn dann in der Luft und gleich darauf auf dem Boden liegen gesehen.“ Der 19-jährige Maturant Julian Augendopler starb wenig später in ihren Armen.