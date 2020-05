24-Jähriger lieferte sich wilde Jagd mit Profi-Einbrechern

Entschlossenheit hat in der Nacht zum Samstag der 24-jährige Johannes Waizinger aus Dietach bewiesen. Ihm ist zu verdanken, dass die Polizei ein bulgarisches Einbrecher-Duo festnehmen konnte. Der junge Mann hatte die Verdächtigen auf frischer Tat am Firmenareal seines Vaters überrascht.



"Ich hab' gegen 22.45 Uhr noch eine Kontrollfahrt zur Firma gemacht und dort im Rückspiegel gesehen, dass zwei Fremde Treibstoff-Kanister in einen Wagen laden", erzählt Waizinger. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Einbrüche in Hallen sowie Dieseldiebstähle bei den 35 am Gelände des Entsorgungsfachbetriebs abgestellten Lkw gegeben. Die ertappten Männer sprangen in ihren VW-Bus und rasten Richtung A1 davon.