22-Jähriger stirbt bei Kollision zweier Fahrzeuge

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) tödlich verletzt worden.

Ein 36-Jähriger war gegen 6.50 Uhr auf der Leithenbachstraße in Richtung Waizenkirchen unterwegs. Gleichzeitig wollte der 22-Jährige von einem Güterweg auf die Straße einbiegen. An der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der zwei Firmenfahrzeuge, die beide in ein Feld geschleudert wurden. Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe, der 22-Jährige war aber nicht mehr zu retten. Der andere Lenker wurde verletzt ins Spital eingeliefert.