OÖ: 22-jährige Amerikanerin weiterhin vermisst

Weiterhin jede Spur fehlt von einer 22-jährigen Amerikanerin, die zum letzten Mal am 17. März in Scharnstein gesehen wurde. Gestern gegen 15.20 Uhr brach die Bergrettung eine Suchaktion am Grünberg und Laudachsee erfolglos ab.

Gesucht werde zwar nach wie vor, aber nicht mehr explizit, wie eine Sprecherin der Polizei Oberösterreich gegenüber dem KURIER erklärte. Denn es fehlen konkrete Anhaltspunkte.