Kunst im kleinen Format als nachhaltiges Geschenk

Unter dem Titel „mellow yellow“ lädt das 20gerhaus in Ried zur Weihnachtsausstellung. Jahr für Jahr, schon zur Tradition geworden, verwandelt sich die Galerie in der vorweihnachtlichen Zeit in eine Wunderkammer, gefüllt mit kleinen und größeren Werken von Künstlerinnen und Künstlern. Die vielfältige, dichte Schau, bei der die Ausstellungsstücke auch gekauft werden können, lädt zum Staunen, Verweilen, Suchen und Finden ein. Es gibt auch die Möglichkeit, Geschenkgutscheine zu erstehen. Die Mitwirkenden kommen aus dem Innviertel, aus Bayern, dem Salzburgerischen und Restoberösterreich.

18.+ 19. 12., 9–17 Uhr, Mo. 20. bis Do. 23. 12., 9–18 Uhr, Fr. 24. 12., 9–12 Uhr, www.20gerhaus.at