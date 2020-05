2000 Hennen legen wöchentlich 10.000 Bio-Eier

Wöchentlich legen die Hühner zwischen 10.000 und 11.000 Eier. Davon landen rund 90 Prozent im Lebensmittelhandel, der Rest wird direkt ab Hof verkauft. „Unsere Eier werden wöchentlich von der Geflügel-GmbH abgeholt. Dort werden sie nach Gewicht sortiert, verpackt und weiter zu Spar geliefert.“ Ein Selbstbedienungskühlschrank am Hof der Familie steht 24 Stunden am Tag bereit. „Wir haben sehr viele Stammkunden, die sich ihre Eier direkt bei uns abholen.“ Das sind rund 4000 Stück im Monat. „Ich merke schon, dass die Leute wieder mehr Wert auf Bio legen. Speziell die Jungen sind sehr interessiert und wollen Produkte aus der Region.“ In den nächsten fünf Jahren wird Tochter Irmgard, 32, den Hof übernehmen.