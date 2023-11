20 Meter hoher Christbaum in Schärding abgebrochen

Oh Tannenbaum, Oje Tannenbaum. Am Dienstagvormittag sollte eigentlich die 20 Meter hohe Tanne aus der Gemeinde Schardenberg am Schärdinger Stadtplatz aufgestellt werden.

Viele Schaulustige konnten es gar nicht erwarten und waren dabei als der heurige Weihnachtsbaum per Kran aufgestellt wurde. Doch es kam zu einem Malheur. Beim Aufstellen verrutschte plötzlich ein Gurt.

