Hals aufgeschlitzt: Kellner überlebte dank Not-OP

Marco

Murat Korhan, Besitzer der Brasserie „Barok Belgie“ in der Hofgasse, ist über die Tat erschüttert. Er war Augenzeuge und leistete dem Mitarbeiter Erste Hilfe. „Gegen 16.30 Uhr sind mehrere Leute mit Getränken aus dem Nachbarlokal in unseren Schanigarten gekommen, haben sich auf die Tische gesetzt und herumgeschrien. Derhat sie aufgefordert, zu gehen“, erzählt der Gastronom, der noch zwei weitere Lokale besitzt.

Plötzlich habe einer mit seinem vollen Bierglas auf den Kellner eingeschlagen. „Er hat ihn im Halsbereich getroffen, das Glas ist dabei zerbrochen.“ Aus H.s. Wunde sei fontänenartig das Blut gespritzt. „Es war wie aus einem Schlauch.“ Korhan drückte zunächst seine Hand fest darauf, während ein Gast Geschirrtücher holte. Polizei und Rettung wurden alarmiert. Der mutmaßliche Attentäter, ein 20-Jähriger aus Freistadt, und ein 17-jähriger Linzer ergriffen zu Fuß die Flucht.

„Mein Freund Erich hat die Verfolgung aufgenommen und die Polizei darüber informiert, wo sich die Verdächtigen gerade befinden. An der Oberen Donaulände hat man sie dann festgenommen“, sagt Korhan. Der 17-Jährige sei kurz darauf aber wieder enthaftet worden. Der tatverdächtige 20-Jährige blieb hingegen in Gewahrsam, zum Sachverhalt schweigt er vorerst – ein Alkotest verlief negativ. In der Hofgasse gibt es aber Überwachungskameras, die nun ausgewertet werden.

Murat Korhan empört, dass es nicht zum ersten Mal vorgekommen ist, dass Gäste des Nachbarlokals (das nicht den besten Ruf haben soll) seinen Betrieb störten. Immer wieder habe er deswegen die Polizei zu Hilfe gerufen. „Mir reicht es jetzt, Polizei und Bürgermeister müssen endlich wirksam was dagegen tun.“