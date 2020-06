19 Jahre Haft für Mord an Kellnerin

Beim Prozess vor dem Landesgericht Linz sprach der Staatsanwalt von einem „kaltblütigen“ Mord. Der Angeklagte gab die Tat zu, bestritt aber seine Aussage gegenüber der Polizei, die Frau nur getötet zu haben, damit sie ihn später nicht verraten zu können. Er könne sich zwar genau an den Hergang erinnern, aber nicht an sein Motiv. Er habe sonst nie jemanden geschlagen.

Zu seiner Verteidigung führt der 45-Jährige auch Traumata an, die er unter anderem im Jugoslawienkrieg erlitten haben soll. Nach dem Sachverständigengutachten war er allerdings zurechnungsfähig. Zum Verhängnis wurde dem Kroaten ein Benzindiebstahl, den er in Frankreich begangen haben soll. Damals speicherte die Polizei seinen Fingerabdrücke. Bei einem Routineabgleich sind die Ermittler kürzlich auf den Mann gestoßen. Er wurde in Slowenien gefasst und an Österreich ausgeliefert.