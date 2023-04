OÖ: 19-jähriger Pkw-Fahrer raste gegen Wohnhaus und verunglückte tödlich

Ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Schärding ist am Donnerstagabend auf der Eisenbirner Straße L515 tödlich verunglückt. Im Bereich Edenwiesen geriet er aus unbekannter Ursache auf das rechte Bankett.

Er verriss daraufhin seinen Pkw und prallte seitlich gegen ein Wohnhaus. Der Aufprall war so wuchtig, dass sowohl am Auto als auch am Gebäude und einem in der Garage abgestellten Pkw schwerer Schaden entstand, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Freitag mit.