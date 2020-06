19-Jährigem drohen zehn Jahre Haft

Die Anklage wirft dem 19-Jährigen auch vor, er habe nach der Tat drei Freunde, die mit ihm in der Bar waren, zu einer Falschaussage bewegen wollen. Sie sollten für ihn aussagen, das spätere Opfer habe einen Bekannten angegriffen. So hätte er ein Motiv für eine Attacke gehabt. H. jedoch will ihnen nur geraten haben: „Sagt aus, was ihr gesehen habt.“

Als ihm anderslautende Angaben vorgelesen werden, rechtfertigt er sich, er sei durcheinander. „Sie hatten Monate lang Zeit, sich zu überlegen, wie Sie sich zu verantworten haben“, rügt ihn Richterin Eichler.

Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt. Die Staatsanwaltschaft wirft Dominik H. weitere Gewalttaten aus der Vergangenheit vor. Er wird verdächtigt, im Juli 2009 bei einem Zeltfest einem Burschen einen Bierkrug gegen den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt zu haben. Außerdem soll er ein Jahr später einem seiner Cousins eine Platzwunde am Kopf zugefügt, einem zweiten drei Schneidezähne ausgeschlagen haben. Zu diesen Vorwürfen bekennt er sich nicht schuldig.