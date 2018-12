16.000 singen gegen die Armut

16.000 Mädchen, Buben und Erwachsene gehen in Oberösterreich noch bis einschließlich 6. Jänner als „ Sternsinger“ der Katholischen Jungschar von Haus zu Haus. Österreichweit sind es rund 85.000.

Sie bringen Segenswünsche und sammeln Spenden für 500 Projekte in 20 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. „Ziel eines Projektes ist es, Kleinbauern zu stärken, damit ihre Lebensgrundlage gesichert ist“, sagt Mayella Gabmann von der Katholischen Jungschar der Diözese Linz. Ein Beispiel ist das Projekt mit Diakon Diego „Jun“ de la Cruz. Er betreibt seit 1996 eine ökologische Landwirtschaft in der Provinz Agusan del Sur auf der Insel Mindanao ( Philippinen). Der Reisbauer ist Gründungsmitglied der örtlichen Vereinigung von Biobauern.

Mit „Agro-Eco“, der Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, züchtet er widerstandsfähige Reissorten und hilft, mehr als 300 Sorten zu bewahren. Andere Bauern profitieren davon, weil sie Wissen und Saatgut bekommen. „Es geht nicht darum, was ich nehmen kann, sondern was ich der Gemeinschaft gebe“, sagt er. Auf der zweitgrößten Insel der Philippinen lebt mehr als die Hälfte der 26 Mio. Einwohner in Armut. Viele leiden trotz fruchtbarem Land an Hunger. Taifune, Dürre und Überflutungen als Folge des Klimawandels machen der Bevölkerung zu schaffen. Außerdem bauen Konzerne auf 80 Prozent des fruchtbaren Landes Ananas, Bananen und Ölpalmen für den Export an, wovon aber die Inselbewohner nichts haben.

In anderen Projekten werden Kinder und Jugendliche durch Aus- und Weiterbildung gestärkt, „um den Teufelskreis der Armut zu durchbrechen“. Auch die Zivilgesellschaft wird unterstützt. „Ebenso wichtig ist die Durchsetzung der Menschenrechte“, sagt Gabmann dem KURIER. Oberösterreich war 2018 Spitzenreiter mit 3,4 Mio. Euro Spenden. Sternsinger aus Österreich nehmen am Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus in Rom teil.

www.sternsingen.at