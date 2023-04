16-Jährige krachten mit Buggy in eine Mauer

Bei einem Unfall mit einem vierrädrigen Quad sind am Sonntagnachmittag zwei Jugendliche in Oberfreundorf (Bezirk Eferding) schwer verletzt worden. Die beiden seien gegen 17 Uhr aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen eine Garagenmauer geprallt, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Abend mit.

Notarzthubschrauber

Die beiden seien im Fahrzeug eingeklemmt worden und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden die schwer Verletzten ins Klinikum Wels beziehungsweise mit dem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz gebracht.