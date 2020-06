16-facher Mord: Angeklagter bis Prozess auf freiem Fuß

Die muslimischen Männer töteten 16 Zivilisten, darunter zwei Kinder. Drei weitere Personen überlebten das Massaker knapp. Außerdem zündeten die Angreifer elf Häuser an, die großteils niederbrannten.

Mehr als 20 Jahre nach dem Massaker von Serdari, am 13. Jänner 2014, wurden vier Täter von einem bosnischen Gericht wegen Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung zu Haftstrafen verurteilt.

Da der 46-Jährige österreichischer Staatsbürger ist, kam eine Auslieferung nicht in Frage. Die Staatsanwaltschaft Linz stützt sich in ihrer mehr als 200 Seiten umfassenden Anklageschrift aber auf die Protokolle und Beweise aus dem Verfahren in Bosnien-Herzegowina. 23 Zeugen sollen gehört werden – bei Bedarf auch über Videokonferenz.

"Ein Mordprozess wegen Kriegsverbrechen ist zumindest in Oberösterreich ein Novum", sagt Philip Christl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Linz. Der Beschuldigte – er ist zu den Vorwürfen nicht geständig – befinde sich bis zur Verhandlung auf freiem Fuß. "Seit er von den Ermittlungen gegen ihn weiß, hat er keine Anstalten gemacht, zu fliehen." Der 46-jährige Familienvater sei außerdem gut integriert und gehe einer geregelten Arbeit nach, erklärt Christl.

"Eine Untersuchungshaft ist ohne Flucht-, Verdunkelungs- oder Tatbegehungsgefahr nicht vorgesehen", bestätigt auch der Linzer Strafrechtsprofessor Alois Birklbauer.

Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten bis zu 20 Jahre Haft. Eine lebenslange Freiheitsstrafe ist rechtlich nicht mehr möglich, da die Taten bereits 22 Jahre zurückliegen.