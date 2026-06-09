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Bezirk Freistadt

Tödlicher Mopedunfall in Oberösterreich: 15-jähriger von Lkw überrollt

Der Teenager starb noch am Unfallort.
09.06.2026, 17:55

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist Dienstagmittag in Rainbach (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich von einem Lkw überrollt und getötet worden. Der 24-jährige Lastwagenfahrer setzte in einem Baustellenbereich zurück, da vor ihm ein Fahrzeug stand. Dabei dürfte er den Teenager hinter sich übersehen haben.

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Der Lkw schleifte den Mopedfahrer einige Meter mit und überfuhr ihn. Sofort eingeleitete Reanimation blieb erfolglos, für den Burschen kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.

Oberösterreich
Agenturen  | 

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