Tödlicher Mopedunfall in Oberösterreich: 15-jähriger von Lkw überrollt

Ein 15-jähriger Mopedfahrer ist Dienstagmittag in Rainbach (Bezirk Freistadt) in Oberösterreich von einem Lkw überrollt und getötet worden. Der 24-jährige Lastwagenfahrer setzte in einem Baustellenbereich zurück, da vor ihm ein Fahrzeug stand. Dabei dürfte er den Teenager hinter sich übersehen haben.