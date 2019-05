15-Jährige in Oberösterreich vermisst

Seit 1. Mai wird ein 15-jähriges Mädchen aus Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf an der Krems) vermisst. Nachdem es am Dienstag nach wie vor keine Spur gab, wurde eine Vermisstenmeldung des Bundeskriminalamts über die App "Katwarn" herausgegeben, auch auf der Homepage wird mit Bild nach dem Mädchen gefahndet.

Lisa Eckl ist 1,66 Meter groß und schlank. Sie hat rötliche Haare und trägt vermutlich eine grüngefleckte Hose, einen schwarzen Pullover und eine braune Fleecejacke. Die 15-Jährige wurde zuletzt in Linz gesehen, kann aber in ganz Österreich unterwegs sein.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Windischgarsten unter der Telefonnummer 059133 / 4128 und an jede andere Sicherheitsdienststelle oder per Notruf erbeten.