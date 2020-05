1400 Raketen konfisziert

Bei einem KURIER-Lokalaugenschein in der tschechischen Ortschaft Studánky – direkt nach dem Grenzübergang Weigetschlag bei Bad Leonfelden – werden die Feuerwerksartikel offensiv angeboten. „Willst Du Bum-Bum?“, fragt ein etwa 30-jähriger Asiate in einem heruntergekommenen Laden direkt neben der Durchzugsstraße. „Sehr guter Preis“, erklärt sein Kollege und nimmt eine Packung Schweizerkracher in die Hand. „Viel billiger als in Österreich.“ Auf die Frage, ob die dargebotenen Knaller und Raketen denn auch legal wären, antworten die beiden Händler bestimmt: „Sicher, kannst du alles nach Österreich mitnehmen“, sagt der eine. Kein Problem, alles legal“, meint der andere. „Nur Bombe ist verboten“, setzt er dann grinsend hinzu. Bombe? Auf Nachfrage stellt sich heraus, dass der junge Mann größere Böller meint, die in dem Laden ebenfalls vorrätig sind. Auch ein paar Kilometer weiter, in Vyšší Brod, kommt derzeit eher Silvester- als Weihnachtsstimmung auf. Vor und in den asiatischen Läden am Hauptplatz türmen sich Feuerwerksartikel. Ware und Preis sind überall ähnlich.